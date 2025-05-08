В Берлине запретили демонстрацию российской символики в День Победы

Берлинская полиция выпустила приказ, запрещающий 8 и 9 мая демонстрацию советских флагов и российской символики на территории мемориального комплекса в Трептов-парке. Одна из общественных организаций попыталась оспорить это решение, но административный суд немецкой столицы оставил его в силе. Об этом пишет 360.ru.

Суд пришел к выводу, что запрет якобы направлен на обеспечение общественного порядка. Свое решение он связал с украинским конфликтом.

«Это оправдывает запрет на демонстрацию определенных символов», - сказано в заявлении суда.

Напомни, власти Берлина уже не в первый раз запрещают российскую символику в День Победы. При этом демонстрация украинских символов разрешена.