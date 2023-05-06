Der Tagesspiegel: суд в Берлине разрешил украинцам демонстрировать свои флаги 9 мая

Ранее берлинская полиция запретила использовать советскую, российскую и украинскую символику во избежание напряженности и беспорядков.

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Власти Берлина разрешили использовать флаги Украины 9 мая на мемориалах советским воинам в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде, но оставили в силе запрет на демонстрацию знамен СССР и России. Как пишет газета Der Tagesspiegel, соответствующее решение принял административный суд столицы ФРГ.

Изначально берлинская полиция рассчитывала избежать возможных беспорядков и столкновений, путем запрета демонстрации украинской, российской и советской символики, однако ассоциация украинской молодежи в Германии оспорила это решение.

Ранее стало известно о «пасхальном марше» в центре Берлина. Тысячи его участников требовали возобновления мирных переговоров и прекращения поставок западного оружия на Украину. Протестующие несли флаги и транспаранты с призывами к НАТО уйти с Украины. Кроме того, митингующие требовали отмены антироссийских санкций, так как ответные шаги официальной Москвы ощутимо ударили по экономике Германии.