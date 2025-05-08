CNN: Индия и Пакистан устроили воздушный бой с участием 125 самолетов

Вооруженные силы Пакистана и Индии устроили воздушный бой с участием 125 самолетов. Об этом сообщил телеканал CNN.

«По словам высокопоставленного источник в пакистанских службах безопасности, развязавшийся между истребителями Пакистана и Индии воздушный бой был самым масштабным и долгим в современной истории авиации», - говорится в публикации.

Уточняется, что в бою сбили пять индийских самолетов. Сражение, по данным телеканала, длилось больше часа, причем самолеты не покидали воздушное пространство своих стран.

Индия начала военную операцию «Синдур» в Пакистане ночью 7 мая. Как сообщили в Нью-Дели, она имеет исключительно антитеррористический характер. В свою очередь, Исламабад такие объяснение не устроили, и он показал готовность защищать свои территории.