Военный эксперт объяснил, чем опасна новая термоядерная бомба США

Соединенные Штаты планируют в мае этого начать производство новых термоядерных авиабомб B61-13, которыми будут снаряжать истребители и бомбардировщики. Об этом заявила глава американского Национального управления по ядерной безопасности Тереза Роббинс.

Новая бомба стала 13-й модификацией серии B61. Ее оснастили системой GPS, а также поменяли на ней хвостовое оперение, что должно увеличить эффективность применения. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«За основу взята старая бомба, которая находится на вооружении. Она свободного падения. Для того, чтобы ее применить, самолет должен выйти к цели и на нее сбросить бомбу. Учитывая, что сейчас активно развивается система ПВО, такие бомбы применять практически невозможно. Поэтому B61-13 сделали планирующей, поменяв хвостовое оперение, которое позволяет пролететь несколько десятков километров. Кроме того, поставили систему GPS, дающую возможность с высокой точностью наводиться на цель», - отметил собеседник.

Юрий Кнутов подчеркнул, что американцы также предусмотрели установку разного типа боевых частей. Таким образом, есть возможность выбора боевой части, которая наиболее оптимально подходит для поражения той или иной цели без избыточного применения атомного оружия.

Напомним, в 2021 году США начали серийное производство 12-й модификации бомбы B61.