Кремль: итоги перемирия повлияют на дальнейшие шаги РФ по Украине

В Кремле заявили, что действующее перемирие может повлиять на будущие шаги РФ по Украине. Об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о том, как сказываются действия Киева на желании Москвы вступить в диалог без предварительных условий.

«Давайте подождем, как пройдет перемирие, от этого будет многое очень зависеть, в том числе и в контексте наших дальнейших шагов», - сообщил он Первому каналу.

По словам Ушакова, на данный момент контакты США и России по Украине и другим вопросам происходят раз в один-два дня.

Перемирие, которое объявил российский президент Владимир Путин в честь 80-й годовщины Дня Победы, действует с 8 по 10 мая включительно, оно продлится ровно 72 часа. Украина, однако, инициативу не поддержала - сегодня боевики ВСУ дважды попытались прорваться на территорию Курской области.