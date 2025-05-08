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Кремль: итоги перемирия повлияют на дальнейшие шаги РФ по Украине

Ушаков заявил, что то, как пройдет перемирие, повлияет на будущие действия России в отношении Украины.
Анастасия Бобылева 2025-05-08 15:45:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «ЗВЕЗДА»

В Кремле заявили, что действующее перемирие может повлиять на будущие шаги РФ по Украине. Об этом сказал помощник  президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о том, как сказываются действия Киева на желании Москвы вступить в диалог без предварительных условий.

«Давайте подождем, как пройдет перемирие, от этого будет многое очень зависеть, в том числе и в контексте наших дальнейших шагов», - сообщил он Первому каналу.

По словам Ушакова, на данный момент контакты США и России по Украине и другим вопросам происходят раз в один-два дня.

Перемирие, которое объявил российский президент Владимир Путин в честь 80-й годовщины Дня Победы, действует с 8 по 10 мая включительно, оно продлится ровно 72 часа. Украина, однако, инициативу не поддержала - сегодня боевики ВСУ дважды попытались прорваться на территорию Курской области.

#Россия #Украина #перемирие
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