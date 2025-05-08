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Родным раненых бойцов СВО будут выдавать путевки для сопровождения на реабилитацию

Согласно опубликованному указу, только один человек будет в праве получить бесплатную путевку.
Глеб Владовский 2025-05-08 13:49:02
© Фото: Сергей Бобылев РИА Новости

Членам семей нуждающимся в реабилитации бойцов СВО будут выдавать путевки для возможности сопровождения родных в санатории. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Предоставить членам семей военнослужащих... право на получение бесплатной путевки в санаторно-курортную организацию..., в которую военнослужащие направлены на медицинскую реабилитацию», - говорится в тексте опубликованного документа.

Уточняется, что такая путевка будет выдаваться только одному человеку и только один раз на каждый случай получения увечья. Указ распространяется на членов семей не только военнослужащих, но и, в том числе бойцов Росгвардии, сотрудников МВД и МЧС России.

Сообщается, что указ вступил в силу с момента его подписания.

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