Родным раненых бойцов СВО будут выдавать путевки для сопровождения на реабилитацию

Членам семей нуждающимся в реабилитации бойцов СВО будут выдавать путевки для возможности сопровождения родных в санатории. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Предоставить членам семей военнослужащих... право на получение бесплатной путевки в санаторно-курортную организацию..., в которую военнослужащие направлены на медицинскую реабилитацию», - говорится в тексте опубликованного документа.

Уточняется, что такая путевка будет выдаваться только одному человеку и только один раз на каждый случай получения увечья. Указ распространяется на членов семей не только военнослужащих, но и, в том числе бойцов Росгвардии, сотрудников МВД и МЧС России.

Сообщается, что указ вступил в силу с момента его подписания.