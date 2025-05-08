МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление

Стороны договорились об углублении отношений.
Глеб Владовский 2025-05-08 14:33:29
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Кремле. Церемония подписания состоялась в стенах кремлевского дворца.

Российский лидер отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего уровня.

«Они самодостаточны и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъектуры. Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая строится на незыблемых принципах равноправия, взаимовыручки и поддержки», - подчеркнул Путин.

Российский лидер заявил, что он, вместе с Си Цзиньпином будет держать на личном контроле все важнейшие аспекты партнерства двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин поприветствовал создание и перенос производств из Китая на территорию России. Глава государства добавил, что готов предоставить для этого все необходимые условия.

#Китай #Россия #Владимир Путин #Си Цзиньпин #переговоры #совместное заявление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 