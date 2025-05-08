Минобороны: Вооруженные силы РФ строго соблюдают прекращение огня

Военнослужащие ВС РФ строго соблюдают режим прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вооруженными Силами РФ строго соблюдается режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами. Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что украинские боевики предприняли две попытки прорыва в Курской области. Кроме того, ВСУ атаковали город Дзержинск в Донецкой Народной республики. Также сообщается о 173 артобстрелах и 300 ударов и сбросов боеприпасов с БПЛА. Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил режим прекращения огня в дни 80-летней годовщины Великой Победы. Боевые действия будут приостановлены с 8 по 10 мая включительно.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.