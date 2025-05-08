Делегация из пяти евродепутатов посетит Москву на торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил Spiegel.

По данным издания, в группу войдут два политика из Германии, а именно представители партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. Депутаты выразили желание провести дискуссии с парламентариями и другими деятелями политики и культуры.

Кроме того, в эту группу войдут евродепутаты из Чехии, Словакии и Кипра. Отмечается, что список приглашенных заранее передали на утверждение, в том числе в Минобороны России.

Напомним, в праздничных мероприятиях в российской столице примут участие более 20 лидеров государств. Они прибудут в нашу страну по приглашению президента РФ Владимира Путина.