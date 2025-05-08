Президент Кубы назвал ксенофобной идею главной роли США во Второй Мировой

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал ксенофобской риторику американского лидера Дональда Трампа о том, что США занимают главную роль в победе во Второй Мировой войне. Такое заявление он сделал в беседе с RT.

Глава государства отметил, что те, кто продвигает подобные идеи, поддерживают и идею ужесточения блокады Кубы, а также ее включение в список стран-террористов.

«Разве это не фашизм? Эти же люди (Запад - Прим. Ред.) на протяжении стольких лет поддерживают расширение НАТО к границам с Россией», - цитирует его слова телеканал.

Диас-Канель подчеркнул, что Запад,породив русофобию, таким образом, продолжает совершать попытки исказить и обесценить вклад СССР.

Ранее кубинский лидер заявил, что весь мир должен быть благодарен СССР за огромный вклад в победу во Второй Мировой войне.