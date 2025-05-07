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Президент Кубы: мир должен быть благодарен СССР и Красной армии

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию для участия в праздновании 80-летнего юбилея Победы в ВОВ.
Глеб Владовский 2025-05-07 13:56:01
© Фото: David de la Paz, XinHua, Globallookpress

Весь мир должен быть благодарен СССР за огромный вклад в победу во Второй мировой войне. Такое заявление сделал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Я думаю, что весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии», - цитирует его слова RT.

Напомним, 4 мая кубинский лидер прибыл в Россию на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Его борт приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

В праздничных мероприятиях в Москве также примут участие более двух десятков лидеров государств.

#в стране и мире #Красная Армия #СССР #ВОВ #Великая Отечественная война #Куба #Мигель Диас-Канель Бермудес
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