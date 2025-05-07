Президент Кубы: мир должен быть благодарен СССР и Красной армии

Весь мир должен быть благодарен СССР за огромный вклад в победу во Второй мировой войне. Такое заявление сделал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Я думаю, что весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии», - цитирует его слова RT.

Напомним, 4 мая кубинский лидер прибыл в Россию на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Его борт приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

В праздничных мероприятиях в Москве также примут участие более двух десятков лидеров государств.