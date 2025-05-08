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ВСУ за прошедшие сутки произвели 9 обстрелов на Горловском направлении

При обстрелах повреждения получили два жилых дома и один автомобиль.
Дарина Криц 2025-05-08 00:48:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки (с 00:00 7 мая по 00:00 8 мая) боевики ВСУ обстреляли территорию Донецкой республики 10 раз. Большая часть обстрелов (девять) произошла на Горловском направлении, еще один - на Донецком. Ежедневную сводку приводит Управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Десять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Девять атак - на Горловском направлении, еще одна на Донецком направлении», - сообщили в ведомстве.

Во время ударов повреждения получили два жилых дома и легковой автомобиль. Сведений о пострадавших жителях республики не поступало. При обстрелах боевики ВСУ выпустили 27 различных боеприпасов.

Вечером 7 мая сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Донецку кассетной ракетой HIMARS. Под удар попал Петровский район города, на месте падения ракеты обнаружили осколки.

Напомним, с 00:00 8 мая вступило в действие праздничное перемирие в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 00:00 с 10 на 11 мая. Такое решение принял Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин. Он отмечал, что исходит из того, что Украина последует примеру России.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #обстрелы всу #Горловское направление
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