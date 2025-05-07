Боевики ВСУ нанесли удар по Донецку кассетной ракетой HIMARS

Украинские националисты обстреляли Донецк, использовав кассетную ракету РСЗО HIMARS производства США. Об этом сообщил начальник отдела оперативной работы управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины Сергей Переверзев.

Он уточнил, что под удар попал Петровский район города. На месте падения ракеты обнаружили осколки. По словам Переверзева, мирные жители пострадали при атаке. Один из суббоеприпасов попал в гражданский автомобиль, и тот сгорел.

Ранее мирный житель ДНР 1976 года рождения подорвался на кассетном боеприпасе. Другая жительница 1932 года рождения пострадала при атаке ударного беспилотника ВСУ.