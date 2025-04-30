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Путин присвоил аэропорту Волгограда название «Сталинград»

Это событие увековечит память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Виктория Бокий 2025-04-30 00:41:43
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Историческое наименование присвоено с целью сохранения памяти о Победе Красной армии в Великой Отечественной войне.

«В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю: присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование “Сталинград”», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указ вступил в силу со дня его подписания.

Напомним, что с предложением присвоить историческое наименование «Сталинград» аэропорту Волгограда обратились ветераны и участники СВО к главе Волгоградской области Андрею Бочарову. Он же и передал просьбу российскому лидеру, после чего тот пообещал выполнить просьбу граждан.

#Волгоград #Сталинград #Аэропорт #Владимир Путин #указ
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