Президент Бразилии Лула да Силва вылетел в Россию для празднования 9 Мая

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вылетел в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сажусь в самолет для участия в мероприятиях в России и Китае», - написал бразильский лидер, приложив фотографию с самолетом.

По данным сайта правительства Бразилии, ожидается, что борт с главой государства приземлится в России в среду, 7 мая, в 19.30 мск.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет 9 мая двустороннюю встречу с Лулой да Силвой.