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Президент Бразилии Лула да Силва вылетел в Россию для празднования 9 Мая

Ожидается, что бразильский лидер приземлится в Москве вечером в среду, 7 мая.
Глеб Владовский 2025-05-07 07:54:51
© Фото: IMAGO, Ton Molina, Globallookpress

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вылетел в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Сажусь в самолет для участия в мероприятиях в России и Китае», - написал бразильский лидер, приложив фотографию с самолетом.

По данным сайта правительства Бразилии, ожидается, что борт с главой государства приземлится в России в среду, 7 мая, в 19.30 мск.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет 9 мая двустороннюю встречу с Лулой да Силвой.

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