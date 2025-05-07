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США потеряли еще один F/A-18 Super Hornet в Красном море

Оба пилота выжили в результате крушения. Точная причина инцидента не установлена.
Глеб Владовский 2025-05-07 06:23:38
© Фото: defense.gov

ВМС США потеряли еще один истребитель F/A-18 Super Hornet в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«При попытке посадки самолета на авианосец произошел сбой в системе торможения, в результате которого пилот и офицер были вынуждены катапультироваться. Оба живы, но получили незначительные травмы», - сообщил собеседник телеканала.

Уточняется, что истребитель базировался на авианосце USS Harry S. Truman. Упавший в море самолет до сих пор не обнаружили. Точная причина крушения не установлена.

Напомним, 29 апреля с палубы авианосца в воды Красного моря упал другой истребитель ВМС США. Причиной крушения стала неудачная буксировка экипажем истребителя в ангар.

#в стране и мире #истребитель #ВМС США #красное море #F/A-18 Super Hornet
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