США потеряли еще один F/A-18 Super Hornet в Красном море

ВМС США потеряли еще один истребитель F/A-18 Super Hornet в Красном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«При попытке посадки самолета на авианосец произошел сбой в системе торможения, в результате которого пилот и офицер были вынуждены катапультироваться. Оба живы, но получили незначительные травмы», - сообщил собеседник телеканала.

Уточняется, что истребитель базировался на авианосце USS Harry S. Truman. Упавший в море самолет до сих пор не обнаружили. Точная причина крушения не установлена.

Напомним, 29 апреля с палубы авианосца в воды Красного моря упал другой истребитель ВМС США. Причиной крушения стала неудачная буксировка экипажем истребителя в ангар.