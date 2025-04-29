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Истребитель США стоимостью более $60 млн упал в Красное море

В результате случившегося пострадал один моряк.
Виктория Бокий 2025-04-29 02:20:22
© Фото: Olivier Rachon, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet упал с палубы авианосца «Гарри Трумэн» в Красное море. Об этом сообщили ВМС США.

«Авианосец USS Harry S. Truman потерял самолет F/A-18E Super Hornet, приписанный к 136-й ударной истребительной эскадрилье (VFA), и тягач во время действий авианосца в Красном море», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все члены экипажа найдены. Только один моряк получил ранение.

По данным ВМС США, экипаж F/A-18E Super Hornet проводил буксировку истребителя в ангар, но не справился и потерял управление самолетом. В результате этого F/A-18E Super Hornet и тягач оказались в море.

Моряки, которые занимались буксировкой, успели отойти от самолета, прежде чем он упал за борт.

Напомним, что цена истребителя F/A-18E Super Hornet превышает 60 млн долларов.

Ранее телеканал йеменского движения «Ансар Аллах» Al Masirah сообщил, что йеменские хуситы атаковали американский авианосец и вынудили его отступить в северную часть Красного моря.

#авианосец #ВМС США #красное море #истребитель-бомбардировщик #авианосец USS Harry Truman
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