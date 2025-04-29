МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мотострелки показали разные способы уничтожения дронов типа «Баба Яга»

Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны России.
2025-04-29 05:50:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы мотострелкового соединения Южной группировки войск успешно ликвидировали три вражеских гексокоптера типа «Баба Яга» за ночь. Это произошло на Северском направлении специальной военной операции.

Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны России. На них видно, как наши военнослужащие разными способами сбивают тяжелые беспилотники противника.

Грузоподъемные беспилотные летательные аппараты ВСУ применяют главным образом в темное время суток. Для их вывода из строя наши военные применяют специальные дроны-перехватчики и обычное стрелковое оружие, оснащенное приборами ночного видения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #беспилотники #ВСУ #Северское направление #Баба Яга #Гексакоптеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 