Мотострелки показали разные способы уничтожения дронов типа «Баба Яга»

Бойцы мотострелкового соединения Южной группировки войск успешно ликвидировали три вражеских гексокоптера типа «Баба Яга» за ночь. Это произошло на Северском направлении специальной военной операции.

Кадры объективного контроля опубликовало Минобороны России. На них видно, как наши военнослужащие разными способами сбивают тяжелые беспилотники противника.

Грузоподъемные беспилотные летательные аппараты ВСУ применяют главным образом в темное время суток. Для их вывода из строя наши военные применяют специальные дроны-перехватчики и обычное стрелковое оружие, оснащенное приборами ночного видения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.