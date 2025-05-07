В Кремле состоялись переговоры Путина и президента Конго

В Москве завершились переговоры президентов России и ДР Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Политики встречались в Кремле, их разговор продлился около часа.

До этого Владимир Путин поблагодарил коллегу за визит. Он напомнил, что в прошлом году Россия отметила 60-летие установления дипломатических отношений с Конго.

Как отмечали в Кремле, на переговорах лидеры двух стран планировали обсудить реализацию достигнутых договоренностей и наметить планы по развитию и укреплению сотрудничества двух стран.

Сассу-Нгессо прилетел в Москву в среду 7 мая для участия в параде Победы 9 мая. Также в столицу прибыли другие иностранные лидеры, приглашенные Владимиром Путиным.