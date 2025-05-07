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В Кремле состоялись переговоры Путина и президента Конго

Как обозначили ранее в Кремле, в ходе встречи главы двух стран планировали обсудить реализацию достигнутых договоренностей и планы по развитию сотрудничества.
Анастасия Бобылева 2025-05-07 23:08:05
© Фото: Михаил Метцель РИА Новости POOL © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В Москве завершились переговоры президентов России и ДР Конго Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Политики встречались в Кремле, их разговор продлился около часа.

До этого Владимир Путин поблагодарил коллегу за визит. Он напомнил, что в прошлом году Россия отметила 60-летие установления дипломатических отношений с Конго.

Как отмечали в Кремле, на переговорах лидеры двух стран планировали обсудить реализацию достигнутых договоренностей и наметить планы по развитию и укреплению сотрудничества двух стран.

Сассу-Нгессо прилетел в Москву в среду 7 мая для участия в параде Победы 9 мая. Также в столицу прибыли другие иностранные лидеры, приглашенные Владимиром Путиным.

#в стране и мире #Кремль #Владимир Путин #Конго #Дени Сассу-Нгессо
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