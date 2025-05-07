Собянин сообщил о семи перехваченных дронах около Москвы

Силы противовоздушной обороны не подпустили к Москве семь украинских беспилотников. Их уничтожили при подлете к российской столице.

В настоящее время специалисты изучают обломки упавших летательных аппаратов. Об отражении вражеской атаки сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - уточнил он в своем Telegram-канале.

Вечером 6 мая российские войска сбили 57 украинских беспилотников. Большую их часть удалось перехватить в Брянской области - 31 аппарат. Еще 14 летательных объектов ликвидировали в Курской области и семь - в Орловской.