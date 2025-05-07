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Целый подземный город: какую роль сыграло московское метро в годы ВОВ

В подземке работали медпункты, детские комнаты и библиотеки, а также проходили концерты, кинопоказы и даже партсобрания.
Елизавета Пронина 2025-05-07 21:06:48
© Фото: Аркадий Шайхет, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В годы Великой Отечественной войны московский метрополитен сыграл важнейшую роль. Он для жителей столицы стал настоящим подземным домом, который укрывал от воздушных налетов. На разных станциях работали медпункты, детские комнаты и библиотеки. Кроме того, проводились концерты и кинопоказы. Но самое главное - здесь люди могли не только узнать, но и увидеть новости с фронтов.

«11 августа на станции метро "Площадь Свердлова" состоялся первый киносеанс. Демонстрировались короткометражный фильм "Чапаев с нами" и два новых выпуска хроники, содержащие репортажи с фронтов отечественной войны. Число пунктов, где будут устраиваться сеансы, предполагается к 16 августа довести до двадцати одного», - говорилось в публикации газеты выпуска газеты «Кино» от 15 августа 1941 года.

У такой хроники даже было свое название. Самым популярным являлся «Союзкиножурнал». В нем показывали фронтовые репортажи, очерки и портретные зарисовки. Первый кадры люди увидели уже в июле 1941-го. А всего за года войны выпустили около 500 серий.

Со временем на станциях метро разворачивали полноценные рабочие помещения и концертные площадки. Так, на «Кировской» (ныне «Чистые пруды») принимали важные решения сотрудники Генерального штаба, а на «Маяковской» регулярно проходили заседания Моссовета. На одном из них присутствовал Иосиф Сталин. Произнесенный им доклад вызвал небывалый подъем патриотизма в стране.

Сражение за Москву стало одним из самых масштабных за всю историю Великой Отечественной войны. Здесь Гитлер потерпел свое первое серьезное поражение. После того, как противник был отброшен от столицы, ее жители начали постепенно возвращаться к прежней жизни.

Напомним, ранее ветеран Анна Кирсанова рассказала, как защищала Москву от бомбежек. В годы Великой Отечественной войны она выявляла летящие на город вражеские самолеты.

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