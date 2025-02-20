Ветеран ВОВ Кирсанова рассказала, как защищала Москву от бомбежек

В годы Великой Отечественной войны Анна Кирсанова служила в воздушной разведке и дежурила на самых высоких зданиях Москвы. Ее задачей являлось обнаружение вражеских самолетов над столицей. Сегодня своими воспоминаниями 102-летняя ветеран поделилась с телеканалом «Звезда».

«Нам давали образцы разных самолетов. Мы эти все образцы помнили и по этим образцам определяли, какой летит самолет», - рассказывает Анна Семеновна.

Спецсигналы менялись ежедневно. Их нужно было оперативно выдавать в случае обнаружения вражеского самолета.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 78 дней. «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины окончания ВОВ. В рамках проекта «100 дней Победы» ветераны рассказывают о своих подвигах и делятся воспоминаниями.