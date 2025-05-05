Мирный житель подорвался на кассетном боеприпасе в ДНР

Житель села Дмитриевка в ДНР пострадал при взрыве кассетного суббоеприпаса. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения», - написал он в своем телеграм-канале.

Также в результате атаки ударного беспилотника ВСУ пострадала женщина 1932 года рождения, проживающая в Горловке. Там же были повреждены четыре жилых дома.

Из-за атак ВСУ практически каждый день получают ранения и гибнут мирные жители новых регионов РФ. Так, в конце апреля при обстреле Горловки пострадали 16 человек, в том числе годовалый ребенок.