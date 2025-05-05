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Мирный житель подорвался на кассетном боеприпасе в ДНР

Мужчина 1976 года рождения получил ранение средней тяжести.
Анастасия Бобылева 2025-05-05 22:53:03
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»

Житель села Дмитриевка в ДНР пострадал при взрыве кассетного суббоеприпаса. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«В результате детонации ранее не разорвавшегося кассетного суббоеприпаса ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения», - написал он в своем телеграм-канале.

Также в результате атаки ударного беспилотника ВСУ пострадала женщина 1932 года рождения, проживающая в Горловке. Там же были повреждены четыре жилых дома.

Из-за атак ВСУ практически каждый день получают ранения и гибнут мирные жители новых регионов РФ. Так, в конце апреля при обстреле Горловки пострадали 16 человек, в том числе годовалый ребенок.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Боеприпас #мирные жители
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