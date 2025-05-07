Россиянам рассказали, какие продукты не рекомендуются при мигрени

При мигрени не рекомендуется употреблять напитки, содержащие кофеин, продукты с глютеном, молочные напитки и мороженое. Об этом пишет aif.ru. Также следует обратить внимание на обработанные продукты.

«Они (обработанные продукты), как правило, содержат насыщенные и гидрогенизированные жиры (транс-жиры). Кроме того, провоцировать приступ могут нитраты (добавляют в колбасы и сосиски), глутамат натрия, консерванты, эмульгаторы, красители, подсластители, которые используют при изготовлении полуфабрикатов», - говорится в публикации.

При мигрени не рекомендуются и продукты, содержащие тирамин. К ним, например, относятся рыбные консервы, выдержанные сыры с плесенью, паштеты, сырокопченые колбасы и мясные бульоны.

Ранее невролог-реабилитолог рассказала, что мигрень способны вызвать физические, умственные или эмоциональные перегрузки организма. Также боли в голове могут спровоцировать определенные продукты и даже голод.