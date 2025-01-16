МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач перечислила провоцирующие мигрень факторы

По словам эксперта, головная боль может быть вызвана в том числе физическими, умственными или эмоциональными перегрузками организма.
Глеб Владовский 2025-01-16 17:26:44
© Фото: Ute Grabowsky, photothek.net via, Globallookpress

Мигрень может возникнуть по разным причинам, однако есть то, что усиливает болезненное состояние. О том, что может спровоцировать головную боль, рассказала в беседе с Радио Sputnik невролог-реабилитолог Марина Аникина.

По словам эксперта, мигрень могут вызвать физические, умственные или эмоциональные перегрузки организма.

«Мигрень, как любой приступ хронической боли, - это сигнал организма, что сейчас ты делаешь что-то, что ему противоестественно, иногда на уровне физическом - сильная загрузка, иногда на уровне эмоциональном», - уточнила врач.

Аникина также отметила, что мигрень могут вызывать определенные продукты и даже голод. То есть мозг дает сигнал организму, что ему не хватает энергии на выполнение тех или иных задач.

В случае если человек начал ощущать мигрень, ему следует прежде всего отвлечься и успокоиться. Также не рекомендуется заниматься тем, что сильно нагружает мозг.

Ранее сообщалось, что врачам удалось выяснить, какая категория людей больше всех склонна к мигреням.

#в стране и мире #провокация #головная боль #мигрень #НЕВРОЛОГ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 