Врач перечислила провоцирующие мигрень факторы

Мигрень может возникнуть по разным причинам, однако есть то, что усиливает болезненное состояние. О том, что может спровоцировать головную боль, рассказала в беседе с Радио Sputnik невролог-реабилитолог Марина Аникина.

По словам эксперта, мигрень могут вызвать физические, умственные или эмоциональные перегрузки организма.

«Мигрень, как любой приступ хронической боли, - это сигнал организма, что сейчас ты делаешь что-то, что ему противоестественно, иногда на уровне физическом - сильная загрузка, иногда на уровне эмоциональном», - уточнила врач.

Аникина также отметила, что мигрень могут вызывать определенные продукты и даже голод. То есть мозг дает сигнал организму, что ему не хватает энергии на выполнение тех или иных задач.

В случае если человек начал ощущать мигрень, ему следует прежде всего отвлечься и успокоиться. Также не рекомендуется заниматься тем, что сильно нагружает мозг.

Ранее сообщалось, что врачам удалось выяснить, какая категория людей больше всех склонна к мигреням.