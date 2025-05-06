Агитационный поезд Минобороны РФ прибыл в Гудермес

Агитационный поезд Министерства обороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Чеченскую Республику. На железнодорожном вокзале города Гудермес жители и гости региона смогли посетить выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На торжественном открытии перед собравшимися выступили с приветственным словом руководитель акции контр-адмирал Александр Гринкевич, участник спецоперации Герой России старший лейтенант Владислав Журавлев, а также представители правительства и ветеранских организаций.

Гудермес стал уже десятым по счету городом на территории Южного военного округа и двадцатым на пути состава. Эшелон посетит 75 городов и преодолеет 33 тысячи километров через населенные пункты 61 субъекта России.

В Чеченской Республике за всестороннее содействие участникам специальной военной операции был награжден медалью МО РФ «За помощь и милосердие» директор Республиканского комплекса общего и дополнительного образования «КВАНТ» Абдул Ахъядов. Помимо этого, юнармейским отрядам Кабардино-Балкарии присвоили почетные наименования. Также была проведена церемония передачи на почетное хранение исторического Боевого знамени 3-го восстановительного железнодорожного батальона, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.

Церемония завершилась развертыванием копии Знамени Победы размером 10 на 20 метров и исполнением военным оркестром российского государственного гимна.

Ранее состав агитационного поезда Минобороны из восьми тематических вагонов посетил Ингушетию. Руководитель акции Александр Гринкевич отметил, что более 20 тысяч представителей республики сражались с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.