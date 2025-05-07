МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт рассказала, как не разориться на майских праздниках

Чтобы снизить затраты, нужно сразу определить точное количество участников праздника, составить список планируемых блюд и купить продукты для них. При этом можно следить за акциями, которые часто бывают в преддверии праздников.
Анастасия Бобылева 2025-05-07 17:19:25
© Фото: © Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Финансовый консультант Ольга Матвеева рассказала, как можно избежать лишних затрат в майские праздники. По ее словам, самое важное - это четкое планирование бюджета. Нужно сразу определить, сколько будет гостей, и купить необходимое количество продуктов, не забывая при этом про скидки.

«Определите точное количество участников праздника, чтобы закупить необходимое количество еды и напитков. Составьте список блюд, которые планируете приготовить. Следите за акциями в супермаркетах. Многие магазины предлагают специальные скидки на продукты, используемые для приготовления шашлыка и других праздничных блюд», - заявила эксперт в беседе с RT.

Ольга Матвеева напомнила, что некоторые товары можно покупать оптом - например, уголь. Помимо этого, можно договориться с друзьями и родственниками, кто что будет покупать, и таким образом разделить расходы. Также следует оценить, насколько целесообразно готовить самостоятельно - иногда удобнее заказать уже приготовленную еду.

По мнению эксперта, важно определить приоритеты - какие покупки важнее всего и потребуют большей части бюджета, а какие менее значимы. После праздника же нужно проанализировать затраты, чтобы учесть ошибки планирования в будущем.

Ранее карьерный эксперт Ольга Бухвалова рассказала, как влиться в работу после майских праздников. Она посоветовала сначала привести в порядок рабочее пространство - это поможет вернуть ощущение контроля над ситуацией и настроиться.

#в стране и мире #деньги #Бюджет #экономия #майские праздники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 