Эксперт рассказала, как не разориться на майских праздниках

Финансовый консультант Ольга Матвеева рассказала, как можно избежать лишних затрат в майские праздники. По ее словам, самое важное - это четкое планирование бюджета. Нужно сразу определить, сколько будет гостей, и купить необходимое количество продуктов, не забывая при этом про скидки.

«Определите точное количество участников праздника, чтобы закупить необходимое количество еды и напитков. Составьте список блюд, которые планируете приготовить. Следите за акциями в супермаркетах. Многие магазины предлагают специальные скидки на продукты, используемые для приготовления шашлыка и других праздничных блюд», - заявила эксперт в беседе с RT.

Ольга Матвеева напомнила, что некоторые товары можно покупать оптом - например, уголь. Помимо этого, можно договориться с друзьями и родственниками, кто что будет покупать, и таким образом разделить расходы. Также следует оценить, насколько целесообразно готовить самостоятельно - иногда удобнее заказать уже приготовленную еду.

По мнению эксперта, важно определить приоритеты - какие покупки важнее всего и потребуют большей части бюджета, а какие менее значимы. После праздника же нужно проанализировать затраты, чтобы учесть ошибки планирования в будущем.

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