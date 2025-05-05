Россиянам дали советы по организации рабочего дня после майских праздников

Существует ряд способов влиться в рабочий процесс после возвращения с майских праздников. О том, как самоорганизоваться в первые дни после длительных выходных, рассказала карьерный эксперт Ольга Бухвалова.

«Начните с простого - приведите в порядок рабочее пространство, разберите файлы на компьютере или наведите чистоту на столе. Даже пять минут уборки помогут почувствовать контроль над ситуацией», - приводит ее слова RT.

По мнению собеседницы телеканала, таким образом можно будет легко подготовиться к предстоящим нагрузкам и снять психологический барьер. Кроме того, в первые дни лучше всего будет сфокусироваться на самом процессе работы, нежели на результате.

Ранее юрист Артем Давыдовский рассказал «Звезде», что выход на работу в выходные и праздничные майские дни должен оплачиваться минимум в двойном размере.