МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам дали советы по организации рабочего дня после майских праздников

По мнению Ольги Бухваловой, не стоит сразу вливаться в сложные рабочие процессы.
Глеб Владовский 2025-05-05 08:56:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Существует ряд способов влиться в рабочий процесс после возвращения с майских праздников. О том, как самоорганизоваться в первые дни после длительных выходных, рассказала карьерный эксперт Ольга Бухвалова.

«Начните с простого - приведите в порядок рабочее пространство, разберите файлы на компьютере или наведите чистоту на столе. Даже пять минут уборки помогут почувствовать контроль над ситуацией», - приводит ее слова RT.

По мнению собеседницы телеканала, таким образом можно будет легко подготовиться к предстоящим нагрузкам и снять психологический барьер. Кроме того, в первые дни лучше всего будет сфокусироваться на самом процессе работы, нежели на результате.

Ранее юрист Артем Давыдовский рассказал «Звезде», что выход на работу в выходные и праздничные майские дни должен оплачиваться минимум в двойном размере.

#в стране и мире #подготовка #рабочий день #майские праздники #нагрузка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 