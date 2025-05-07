Владимир Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву

Российский президент Владимир Путин встретился с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле. В начале переговоров он поблагодарил венесуэльского лидера за визит.

«Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование победы во Второй мировой войне. Мы называем эту войну Великой Отечественной. Для России, для российского народа это особенный день - победа над нацизмом», - отметил Путин.

Президент РФ напомнил, что в 2025 году Россия отмечает не только 80-летие Победы в ВОВ, но и 80-летие установления дипломатических отношений с Венесуэлой.

Мадуро прибыл в Москву в ночь на 7 мая для участия в праздничных мероприятиях в День Победы. Он прилетел вместе с супругой Силией Флорес. По словам венесуэльского лидера, его присутствие в России - это символ, подтверждающий путь к взаимопониманию между государствами.