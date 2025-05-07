МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Владимир Путин поблагодарил Мадуро за визит в Москву

Российский президент отметил, что в этом году Россия отмечает не только 80-летие Победы, но и 80-летие установления дипломатических отношений с Венесуэлой.
Анастасия Бобылева 2025-05-07 15:12:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин встретился с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле. В начале переговоров он поблагодарил венесуэльского лидера за визит.

«Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование победы во Второй мировой войне. Мы называем эту войну Великой Отечественной. Для России, для российского народа это особенный день - победа над нацизмом», - отметил Путин.

Президент РФ напомнил, что в 2025 году Россия отмечает не только 80-летие Победы в ВОВ, но и 80-летие установления дипломатических отношений с Венесуэлой.

Мадуро прибыл в Москву в ночь на 7 мая для участия в праздничных мероприятиях в День Победы. Он прилетел вместе с супругой Силией Флорес. По словам венесуэльского лидера, его присутствие в России - это символ, подтверждающий путь к взаимопониманию между государствами.

#Москва #в стране и мире #Кремль #Владимир Путин #Николас Мадуро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 