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Пленные из ВСУ сообщили о гибели раненых без обезболивания под Липовым

Плененные военнослужащие противника заявили об отсутствии снабжения и помощи со стороны ВСУ.
Варвара Шрадер 2025-05-07 16:20:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие 77-й аэромобильной бригады ВСУ, взятые в плен бойцами 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при освобождении населенного пункта Липовое в ДНР, рассказали нашему корреспонденту Варваре Шрадер о тяжелых условиях службы и оставлении командованием. По словам пленных, их подразделения были фактически брошены на позиции без снабжения и поддержки.

«У нас нет ничего. Ни патронов, ни оружия, ни воды, ни еды. Мы просто приманка», - сообщил один из украинских солдат.

Пленный добавил, что раненые («трехсотые») умирают без медицинской помощи и обезболивания, так как эвакуация отсутствует.

«Никто их не вывозит», - уточнил он.

Пленные также заявили, что, вопреки ожиданиям, в российском плену к ним не применялись пытки или унижения.

«Нам говорили, что будут издеваться, но даже плохого слова в наш адрес не было», - добавили пленные.

Минобороны России в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сообщило об освобождении Липового. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#пленные #наш эксклюзив #СВО #липовое
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