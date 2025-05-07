Военнослужащие 77-й аэромобильной бригады ВСУ, взятые в плен бойцами 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при освобождении населенного пункта Липовое в ДНР, рассказали нашему корреспонденту Варваре Шрадер о тяжелых условиях службы и оставлении командованием. По словам пленных, их подразделения были фактически брошены на позиции без снабжения и поддержки.
«У нас нет ничего. Ни патронов, ни оружия, ни воды, ни еды. Мы просто приманка», - сообщил один из украинских солдат.
Пленный добавил, что раненые («трехсотые») умирают без медицинской помощи и обезболивания, так как эвакуация отсутствует.
«Никто их не вывозит», - уточнил он.
Пленные также заявили, что, вопреки ожиданиям, в российском плену к ним не применялись пытки или унижения.
«Нам говорили, что будут издеваться, но даже плохого слова в наш адрес не было», - добавили пленные.
Минобороны России в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сообщило об освобождении Липового. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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