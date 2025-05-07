Ученый: станция «Космос-482» врежется в Землю со скоростью самолета

На Землю вскоре упадет советская межпланетная станция «Космос-482», которая в 1972 году не достигла Венеры. Ожидается, что объект войдет в плотные слои атмосферы 9-10 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Сейчас пока сложно определить точное место столкновения. Вероятно, станция упадет в океан. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Предсказать, куда попадет, очень-очень трудно. И пока никто не может с достаточной точностью сказать, что попадет в какой-нибудь круг радиусом хотя бы в тысячу километров... Можно сказать наверняка, что площадь охватывает пространство между 52° северной и 52° южной широты... Это все-таки большой объект. Если куда-то попадет, конечно, это опасно. Но вероятность очень мала. Скорее всего, все-таки это будет океан», - рассказал эксперт.

Он добавил, что станция врежется в поверхность Земли со скоростью около 200 метров в секунду.

«Если все пойдет как сейчас ожидается, может врезаться в поверхность со скоростью порядка 200 метров в секунду. Это та скорость, с которой летают пассажирские самолеты», - подчеркнул собеседник.

Эйсмонт отметил, что объект совершенно точно не сгорит в атмосфере. Поэтому его падение на Землю неизбежно.

Напомним, станция «Космос-482» была дублером станции «Венера-8». В 1972 году их направили на вторую от Солнца планету, чтобы передавать научную информацию о ее поверхности. «Венера-8» своей цели достигла, а вот ее «близнец» из-за сбоя в разгонном блоке остался вращаться вокруг Земли по вытянутой орбите, постепенно снижая высоту.