Минобороны России продемонстрировало поражение вражеских складов с боеприпасами в зоне специальной военной операции.

Отмечено, что российские военнослужащие применили ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2».

Российское оборонное ведомство уточнило, что в одном случае удалось поразить склад боеприпасов 142-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброполье. В другом случае был уничтожен склад с боеприпасами 117-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка.

Ранее сообщалось, что российские «Герани» уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на Донецком направлении. Это произошло в районе населенного пункта Владимировка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.