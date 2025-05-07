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МО РФ показало уничтожение украинских складов боеприпасов «Геранями»

Удары нанесли в районах населенных пунктов Доброполье и Андреевка в зоне проведения специальной военной операции.
2025-05-07 14:25:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало поражение вражеских складов с боеприпасами в зоне специальной военной операции. 

Отмечено, что российские военнослужащие применили ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2». 

Российское оборонное ведомство уточнило, что в одном случае удалось поразить склад боеприпасов 142-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброполье. В другом случае был уничтожен склад с боеприпасами 117-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка. 

Ранее сообщалось, что российские «Герани» уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков на Донецком направлении. Это произошло в районе населенного пункта Владимировка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бпла #спецоперация #склады боеприпасов #Андреевка #Герань #Доброполье
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