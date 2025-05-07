Юрист объяснил, как вернуть самовольно введенные банком проценты и комиссии

Юрист Дмитрий Кваша в беседе со «Звездой» поделился, какие действия можно предпринять, если кредитная организация ухудшает условия договора в одностороннем порядке.

«Действия банка незаконны, потому что договор подписывался двумя сторонами на определенных условиях. В одностороннем порядке изменять и тем более ухудшать условия договора у нас закон не допускает», - сказал эксперт.

По его словам, первое и самое простое действие - написать в службу поддержки банка с требованием объяснений. Он добавил, что кредитной организации следует напомнить, что она действует незаконно. Если реакции не последовало, можно пожаловаться в Центробанк РФ как к надзорному органу, который осуществляет контроль за банковской системой.

«Эту жалобу в свободной форме можно написать в ЦБ, прикрепить к ней ответ банка», - объяснил Кваша.

Банк России должен в свою очередь отреагировать и дать указания банку, совершившему нарушение. Параллельно можно обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении прав потребителей или в Федеральную антимонопольную службу.

«И, как всегда, у нас остается судебная инстанция как способ отстоять свои права, вернуть излишне уплаченные проценты либо комиссии, которые банк необоснованно ввел», - заключил юрист.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что банки и кредитные организации стали чаще менять условия пользования счетами, не информируя своих клиентов.