МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Юрист объяснил, как вернуть самовольно введенные банком проценты и комиссии

По закону кредитные организации не имеют права в одностороннем порядке ухудшать условия договора.
Игнат Далакян 2025-05-07 13:12:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Юрист Дмитрий Кваша в беседе со «Звездой» поделился, какие действия можно предпринять, если кредитная организация ухудшает условия договора в одностороннем порядке.

«Действия банка незаконны, потому что договор подписывался двумя сторонами на определенных условиях. В одностороннем порядке изменять и тем более ухудшать условия договора у нас закон не допускает», - сказал эксперт.

По его словам, первое и самое простое действие - написать в службу поддержки банка с требованием объяснений. Он добавил, что кредитной организации следует напомнить, что она действует незаконно. Если реакции не последовало, можно пожаловаться в Центробанк РФ как к надзорному органу, который осуществляет контроль за банковской системой.

«Эту жалобу в свободной форме можно написать в ЦБ, прикрепить к ней ответ банка», - объяснил Кваша.

Банк России должен в свою очередь отреагировать и дать указания банку, совершившему нарушение. Параллельно можно обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении прав потребителей или в Федеральную антимонопольную службу.

«И, как всегда, у нас остается судебная инстанция как способ отстоять свои права, вернуть излишне уплаченные проценты либо комиссии, которые банк необоснованно ввел», - заключил юрист.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что банки и кредитные организации стали чаще менять условия пользования счетами, не информируя своих клиентов. 

#Банки #наш эксклюзив #Юрист #изменение условий #условия договора
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 