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Володин: банки стали в одностороннем порядке ухудшать условия пользования счетами

Спикер Госдумы Володин подчеркнул, что клиенты должны быть проинформированы в случае изменения тех или иных соглашений.
Глеб Владовский 2025-05-07 10:27:52
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Банки и кредитные организации стали чаще менять условия пользования счетами, не информируя своих клиентов. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Поступают обращения, что кредитные организации принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами без получения согласия клиентов. Например, вводят комиссию за снятие денег или повышают ее», - написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что по закону кредитные организации не имеют права изменять в одностороннем порядке прописанные изначально в договоре условия не в пользу клиентов. Кроме того, банки обязаны раскрывать все нюансы соглашения, а также предупреждать о рисках.

Ранее сообщалось, что банки начали блокировать операции тем владельцам кредитных карт, которые не платят по ним проценты.

#в стране и мире #Банки #Вячеслав Володин #Госдума РФ #кредиты #изменение условий
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