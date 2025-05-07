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Песков: Путин встретится с Кадыровым 7 мая

Также российский лидер сегодня проведет двусторонние встречи с главами иностранных государств.
Глеб Владовский 2025-05-07 12:44:49
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду, 7 мая, встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кадыров будет принимать участие в расширенном составе переговоров с некоторыми делегациями», - заявил журналистам официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что глава государства сегодня проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. Первая встреча пройдет с президентом Кубы Мигелем Диасом Канелем Бермудесом. Также ожидаются переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом и главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Ранее сообщалось, что Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы.

#в стране и мире #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Рамзан Кадыров #двусторонние встречи
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