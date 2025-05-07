Песков: Путин встретится с Кадыровым 7 мая

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду, 7 мая, встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Кадыров будет принимать участие в расширенном составе переговоров с некоторыми делегациями», - заявил журналистам официальный представитель Кремля.

Песков также сообщил, что глава государства сегодня проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. Первая встреча пройдет с президентом Кубы Мигелем Диасом Канелем Бермудесом. Также ожидаются переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом и главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Ранее сообщалось, что Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы.