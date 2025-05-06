Путин и Нетаньяху по телефону обменялись поздравлениями с юбилеем Победы

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы», - говорится в сообщении.

Российский лидер передал пожелания здоровья проживающим в Израиле ветеранам.

Кроме того, в ходе разговора Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху договорились отстаивать правду о событиях Второй мировой войны. Также лидеры стран подчеркнули решающий вклад Красной армии и советского народа в разгром нацизма.

В сообщении также отмечается, что стороны в ходе беседы рассмотрели различные аспекты ситуации на Ближнем Востоке и актуальные вопросы двусторонних отношений.

Ранее российский президент поговорил по телефону со своим узбекским коллегой. Лидеры России и Узбекистана обсудили вопросы двусторонней повестки дня. В ходе разговора Шавкат Мирзиеев также подтвердил, что приедет в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы.