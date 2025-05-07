При ударах ВС Индии по Пакистану погибли три человека

Жертвами ракетного удара вооруженных сил Индии по пакистанской территории стали три человека, один из них ребенок.

Нападению подверглись девять объектов исламской республики, включая территорию Кашмира. Минобороны Индии считает, что в соседней стране «планировались и направлялись» атаки террористов.

Уточняется, что под обстрел попали две мечети. В Минобороны Пакистана назвали эту атаку «позорной и трусливой», пообещав ответить.

Как сообщает 360.ru, при обстрелах также пострадали 12 человек. На фоне произошедшего Пакистан закрыл свое воздушное пространство для любых самолетов на 48 часов.

Напомним, конфликт между соседними государствами начался 22 апреля, когда в индийском городе Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт вдоль линии контроля между Исламабадом и Нью-Дели.

К нападению считают причастными членов группировки «Фронт сопротивления», которая имеет отношение к запрещенной в России террористической организации «Лашкар-и-Тайба»*. В тот день вооруженные люди начали стрельбу по туристам, погибли не менее 25 индийцев и один гражданин Непала.

*«Лашкар-и-Тайба» - террористическая организация, запрещенная в России.