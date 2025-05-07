МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При ударах ВС Индии по Пакистану погибли три человека

Индийские власти назвали произошедшие удары операцией «Синдур».
Марина Крижановская 2025-05-07 01:19:30
© Фото: bongo_basi, X.com

Жертвами ракетного удара вооруженных сил Индии по пакистанской территории стали три человека, один из них ребенок.

Нападению подверглись девять объектов исламской республики, включая территорию Кашмира. Минобороны Индии считает, что в соседней стране «планировались и направлялись» атаки террористов.

Уточняется, что под обстрел попали две мечети. В Минобороны Пакистана назвали эту атаку «позорной и трусливой», пообещав ответить.

Как сообщает 360.ru, при обстрелах также пострадали 12 человек. На фоне произошедшего Пакистан закрыл свое воздушное пространство для любых самолетов на 48 часов.

Напомним, конфликт между соседними государствами начался 22 апреля, когда в индийском городе Пахалгам в регионе Джамму и Кашмир произошел теракт вдоль линии контроля между Исламабадом и Нью-Дели.

К нападению считают причастными членов группировки «Фронт сопротивления», которая имеет отношение к запрещенной в России террористической организации «Лашкар-и-Тайба»*. В тот день вооруженные люди начали стрельбу по туристам, погибли не менее 25 индийцев и один гражданин Непала.

 

*«Лашкар-и-Тайба» - террористическая организация, запрещенная в России.

#в стране и мире #Индия #Пакистан #конфликт #погибли люди
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 