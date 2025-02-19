«Тосочка» нанесла сокрушительный удар по позициям ВСУ в Курской области

Когда наступает ночь, тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» отправляется на боевое задание вместе с бойцами 20-й отдельной бригады РХБЗ. О работе огнеметчиков рассказал наш корреспондент Андрей Вакула.

Приглушенные фары, высокая скорость - все для того, чтобы не привлекать внимание противника. Цель - позиции ВСУ в Суджанском районе, где идет ротация сил. ТОС-2 выходит на огневую позицию и делает первый залп, затем еще несколько - температура взрывов достигает тысяч градусов.

«Выжигается площадь размером с футбольное поле - без вариантов. Там ничего не спасет. Мы работаем по большим целям, по площадям, по технике. Как бы враг ни пытался спрятаться, мы его достанем», - рассказал командир боевой машины с позывным Фокс.

ТОС-2 «Тосочка» - наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Прицеливание, стрельба и управление огнем полностью автоматизированы.

«Тосочка» не просто наносит удары, она помогает продвигаться нашим штурмовым подразделениям, зажимая противника в тиски. В условиях активных боевых действий дает ощутимое преимущество, уничтожая укрытия, позиции и бронетехнику противника одним точным ударом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.