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ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке

Задержаны три уроженца Украины, изъято четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами.
Игнат Далакян 2025-05-07 11:53:15
© Фото: ЦОС ФСБ © Видео: ФСБ

Российские силовики предотвратили готовящийся Киевом теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, теракт хотели устроить во время митинга с участием руководства и жителей города. Задержаны три уроженца Украины, которые готовили взрыв. Сотрудники ФСБ изъяли у них четыре самодельных взрывных устройства с поражающими элементами.

В сообщении ЦОС ФСБ уточняется, что задержанные замаскировали СВУ под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетических напитков. Взрывные устройства также были оборудованы GSM-модулями для дистанционного подрыва. У злоумышленников также обнаружили четыре электродетонатора и три ручные гранаты.

На допросе задержанные признались, что их завербовали осенью 2024 года через запрещенную в РФ соцсеть. Тогда фигуранты дела должны были передавать своим кураторам сведения о местонахождении подразделений Вооруженных сил России на территории Херсонской области.

Задержанные признались в содеянном и активно сотрудничают со следствием, заключили в ЦОС ФСБ.

Ранее в ФСБ сообщили о работе более сотни мошеннических колл-центров на Украине, деятельность которых направлена против россиян. Организаторы подобной деятельности привлекают на территории России пособников, размещая в Интернете объявления, и обещают посуточную оплату криптовалютой.

#взрыв #Теракт #ФСБ #спецслужбы #Задержание #каховка
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