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ФСБ: на Украине против россиян действуют до 150 мошеннических колл-центров

Организаторы подобной деятельности привлекают на российской территории пособников, размещая в Интернете объявления, и обещают посуточную оплату криптовалютой.
Игнат Далакян 2025-05-07 10:23:13
© Фото: ФСБ РФ, РИА Новости

На Украине сейчас действует от 120 до 150 колл-центров, которые занимаются мошеннической деятельностью, направленной против россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В ведомстве указали, что организаторы подобной деятельности привлекают на российской территории пособников, размещая в Интернете объявления. Они обещают посуточную оплату с использованием криптовалюты.

По оценке ФСБ, работа мошеннических колл-центров осуществляется при помощи информационной инфраструктуры Украины, «а также отдельных стран Евросоюза». Отмечается, что в прошлом году зарегистрировали более 640 тысяч мошеннических преступлений. При этом совокупный ущерб составил более 170 миллиардов рублей.

Спецслужба сообщила, что при проведенных ею мероприятиях было прекращено функционирование незаконного узла связи, а также было изъято более 1 200 сим-боксов, 1 000 модемов и телефонных аппаратов, 1,2 миллиона сим-карт и задержано 208 их владельцев.

Ранее российские силовики задержали жителя Приморья по обвинению в государственной измене. По данным ФСБ, мужчина докладывал украинской разведке, где расположены объекты правопорядка России.

#ФСБ #Мошенники #колл-центры
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