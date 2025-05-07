ФСБ: на Украине против россиян действуют до 150 мошеннических колл-центров

На Украине сейчас действует от 120 до 150 колл-центров, которые занимаются мошеннической деятельностью, направленной против россиян. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

В ведомстве указали, что организаторы подобной деятельности привлекают на российской территории пособников, размещая в Интернете объявления. Они обещают посуточную оплату с использованием криптовалюты.

По оценке ФСБ, работа мошеннических колл-центров осуществляется при помощи информационной инфраструктуры Украины, «а также отдельных стран Евросоюза». Отмечается, что в прошлом году зарегистрировали более 640 тысяч мошеннических преступлений. При этом совокупный ущерб составил более 170 миллиардов рублей.

Спецслужба сообщила, что при проведенных ею мероприятиях было прекращено функционирование незаконного узла связи, а также было изъято более 1 200 сим-боксов, 1 000 модемов и телефонных аппаратов, 1,2 миллиона сим-карт и задержано 208 их владельцев.

Ранее российские силовики задержали жителя Приморья по обвинению в государственной измене. По данным ФСБ, мужчина докладывал украинской разведке, где расположены объекты правопорядка России.