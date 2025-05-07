В РАН оценили перспективы развития индо-пакистанского конфликта

Дальнейшей эскалации индо-пакистанского конфликта может не произойти при условии, что зона боевых действий не расширится, обе стороны пока действуют сдержанно. Таким мнением со «Звездой» поделился заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов.

Как отметил эксперт, Нью-Дели предупредил Исламабад о том, что все действия имели исключительно антитеррористический характер.

«Индия постаралась сделать так, чтобы не дать Пакистану повода дальше эскалировать ситуацию. Официально в Нью-Дели заявили, что удары наносились по террористическим объектам и что не было нанесено ни одного удара по военным объектам Пакистана», - уточнил собеседник телеканала.

Однако, как отметил Топычканов, такие аргументы не устроили пакистанцев, поэтому они показали готовность защитить свою территорию от внешней агрессии, тем самым призывая Индию не эскалировать конфликт. Индийцы в свою очередь заявляли о готовности на любой ответ Исламабада, при этом не говорили о планах расширять зону операции «Синдур».

Эксперт также допустил, что Исламабад на фоне обвинений со стороны Нью-Дели в содействии террористам может обратиться к международному сообществу и заявить, что Индия наносит удары по гражданским объектам.

«Для Пакистана это удобный повод действовать не ответным ударом по гражданским объектам Индии, а обращением к международному сообществу. И, возможно, удастся даже какие-то симпатии снискать себе на международной арене», - подчеркнул эксперт.

Напомним, ночью 7 мая индийские вооруженные силы заявили о начале военной операции под кодовым названием «Синдур» против террористов на территории Пакистана. Сообщалось о гибели свыше 30 человек в результате боевых столкновений.