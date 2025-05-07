МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В РАН оценили перспективы развития индо-пакистанского конфликта

По словам собеседника «Звезды», Индия дала понять Пакистану, что наносила удары только по террористическим объектам. В свою очередь Исламабад показал готовность защищать свою территорию.
Глеб Владовский 2025-05-07 11:55:57
© Фото: Faisal Bashir, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Дальнейшей эскалации индо-пакистанского конфликта может не произойти при условии, что зона боевых действий не расширится, обе стороны пока действуют сдержанно. Таким мнением со «Звездой» поделился заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов.

Как отметил эксперт, Нью-Дели предупредил Исламабад о том, что все действия имели исключительно антитеррористический характер.

«Индия постаралась сделать так, чтобы не дать Пакистану повода дальше эскалировать ситуацию. Официально в Нью-Дели заявили, что удары наносились по террористическим объектам и что не было нанесено ни одного удара по военным объектам Пакистана», - уточнил собеседник телеканала.

Однако, как отметил Топычканов, такие аргументы не устроили пакистанцев, поэтому они показали готовность защитить свою территорию от внешней агрессии, тем самым призывая Индию не эскалировать конфликт. Индийцы в свою очередь заявляли о готовности на любой ответ Исламабада, при этом не говорили о планах расширять зону операции «Синдур».

Эксперт также допустил, что Исламабад на фоне обвинений со стороны Нью-Дели в содействии террористам может обратиться к международному сообществу и заявить, что Индия наносит удары по гражданским объектам.

«Для Пакистана это удобный повод действовать не ответным ударом по гражданским объектам Индии, а обращением к международному сообществу. И, возможно, удастся даже какие-то симпатии снискать себе на международной арене», - подчеркнул эксперт.

Напомним, ночью 7 мая индийские вооруженные силы заявили о начале военной операции под кодовым названием «Синдур» против террористов на территории Пакистана. Сообщалось о гибели свыше 30 человек в результате боевых столкновений.

#Индия #Пакистан #конфликт #эскалация #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 