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FIE допустила россиян к чемпионатам мира и Европы в командных соревнованиях

Российские команды будут выступать под флагом Международной федерации фехтования.
Игнат Далакян 2025-05-07 11:26:25
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

Международная федерация фехтования разрешила спортсменам из России участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте FIE.

Отмечается, что команды будут выступать под флагом Международной федерации фехтования.

Первое соревнование, в котором смогут участвовать российские фехтовальщики, станет чемпионат Европы в Генуе, который пройдет с 14 по 19 июня.

Раньше взрослые спортсмены из России могли участвовать лишь в личных соревнованиях. К командным допускали только юниоров.

Ранее FIE допустила к международным турнирам 17 российских спортсменов. Фехтовальщики из России получили нейтральный статус и выступили под белым флагом с олимпийскими кольцами.

#Спорт #фехтование #нейтральный статус #Спортсмены #фехтовальщики #командные соревнования
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