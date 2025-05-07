FIE допустила россиян к чемпионатам мира и Европы в командных соревнованиях

Международная федерация фехтования разрешила спортсменам из России участвовать в командных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте FIE.

Отмечается, что команды будут выступать под флагом Международной федерации фехтования.

Первое соревнование, в котором смогут участвовать российские фехтовальщики, станет чемпионат Европы в Генуе, который пройдет с 14 по 19 июня.

Раньше взрослые спортсмены из России могли участвовать лишь в личных соревнованиях. К командным допускали только юниоров.

Ранее FIE допустила к международным турнирам 17 российских спортсменов. Фехтовальщики из России получили нейтральный статус и выступили под белым флагом с олимпийскими кольцами.