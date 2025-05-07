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Снаряды «Градов» сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении

Удар реактивной артиллерии наносился в районе населенного пункта Комар, отметили в МО РФ.
2025-05-07 10:41:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о срыве ротации противника на Южно-Донецком направлении. Это сделали расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток».  

«Массированный площадной огонь позволил уничтожить долговременные огневые точки, склады с боеприпасами», - говорится в сообщении.

Отмечено, что удар наносился в районе населенного пункта Комар. Перед тем как открыть огонь, военнослужащие провели тщательный анализ полученных от корректировщиков и операторов БПЛА данных. 

Ранее сообщалось, что расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожил пункт дислокации боевиков на территории Донецкой Народной Республики. Дистанция стрельбы составила около 25 километров. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #комар #Реактивная артиллерия #Южно-Донецкое направление #группировка восток
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