Житель Приморья задержан ФСБ по обвинению в госизмене

Сотрудники задержали жителя Приморья, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Следствие установило, что подозреваемый докладывал украинской разведке о местонахождении объектов правопорядка РФ.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено по соответствующей статье.

Ранее сообщалось о задержании ФСБ двух сотрудников украинских спецслужб в Самарской области.