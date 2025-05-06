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Житель Приморья задержан ФСБ по обвинению в госизмене

Мужчина информировал украинскую разведку о местонахождении режимных объектов.
Константин Денисов 2025-05-06 05:16:31
© Фото: Скриншот видео ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники задержали жителя Приморья, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Следствие установило, что подозреваемый докладывал украинской разведке о местонахождении объектов правопорядка РФ.

Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении него было возбуждено по соответствующей статье.

Ранее сообщалось о задержании ФСБ двух сотрудников украинских спецслужб в Самарской области.

#Украина #ФСБ #приморье #Госизмена
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