Житель Приморья задержан ФСБ по обвинению в госизмене

Сотрудники задержали жителя Приморья, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
Следствие установило, что подозреваемый докладывал украинской разведке о местонахождении объектов правопорядка РФ.
Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело в отношении него было возбуждено по соответствующей статье.
Ранее сообщалось о задержании ФСБ двух сотрудников украинских спецслужб в Самарской области.
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