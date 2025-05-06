Герои СВО посетили «Дорогу памяти» в преддверии Парада Победы

Герои спецоперации посетили галерею «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот». В День Победы в парадном строю военнослужащие пройдут по брусчатке Красной площади.

Музей «Дорога памяти» - это 35 залов, где в деталях рассказывают о каждом этапе Великой Отечественной. На стенах те, кто приближал Победу. И они смотрят на героев сегодняшних дней - участников специальной военной операции.

Внуки и правнуки победителей идут по «Дороге памяти» длиной в 1418 шагов. Именно столько дней и ночей шла Великая Отечественная. Военнослужащие посетили музей в перерывах между выполнением боевых задач на СВО и подготовкой к Параду Победы.

Одним из участников станет первый из операторов FPV-дронов, удостоившийся звания Героя России, Максим Поташев. На его счету сотни единиц пораженной вражеской техники.

В столице он уже успел познакомиться с коллегами - военными из других стран. 9 мая по Красной площади пройдут расчеты из Китая, Мьянмы, Вьетнама и Лаоса.

«Китайцы реагируют, когда мы проходим, орут: "Россия, вперед! Россия, мы с вами, мы братья!"» - рассказал военнослужащий.

В Параде Победы примут участие лучшие из лучших. Подготовка к нему длится часами каждый день. Герои СВО пройдут по брусчатке в полном обмундировании - в бронежилетах и касках. В парадный расчет участников СВО войдут военнослужащие из разных подразделений - танкисты, разведчики, штурмовики. По Красной площади они пройдут так же, как деды и прадеды в победном 1945-м.