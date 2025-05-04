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Фицо заявил, что приедет в Москву 9 Мая, несмотря на угрозы Зеленского

Ранее Зеленский заявлял, что Киев не сможет гарантировать безопасность зарубежных гостей 9 Мая.
Лиза Губина 2025-05-04 11:25:56
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал неприемлемыми угрозы Владимира Зеленского в адрес участников торжественных мероприятий в Москве по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, вновь подтвердив свой визит в Россию.

«На празднование 80-летия годовщины еду. Точка... По моему мнению, это неприемлемые вещи», - приводит РИА Новости слова политика.

Речь идет о словах Зеленского о том, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежных гостей, которые прибудут на парад 9 Мая. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Зеленский «пробил дно» и тем самым в очередной раз доказал неонацистскую сущность киевского режима.

В Кремле заявляли, что Парад Победы состоится, несмотря на угрозы Зеленского.

Напомним, 9 Мая в российскую столицу прибудут лидеры примерно двадцати государств мира. В частности, в Москве ожидают президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, сербского президента Александра Вучича, главу КНР Си Цзиньпина и других.

#Россия #9 мая #Парад Победы #Владимир Зеленский #Роберт Фицо #словакия
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