МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Свердловской области две квартиры пострадали от взрыва водонагревателя

В результате инцидента пострадал один человек.
Глеб Владовский 2025-05-06 08:49:21
© Фото: Прокуратура Свердловской области

В поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области две квартиры получили повреждения в результате взрыва водонагревателя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Предварительно, произошел хлопок водонагревателя. В результате чего пострадал один человек - девушка, 1996 г. р., проживающая в соседней квартире. В доме получили повреждения две квартиры», - говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, причиной взрыва послужила неправильная эксплуатация, а также неисправность самого агрегата.

В прокуратуре подчеркнули, что доследственная проверка находится на контроле ведомства. Специалисты оценят состояние дома после происшествия.

#взрыв #Свердловская область #Прокуратура #Жилой дом
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 