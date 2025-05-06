В Свердловской области две квартиры пострадали от взрыва водонагревателя

В поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области две квартиры получили повреждения в результате взрыва водонагревателя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Предварительно, произошел хлопок водонагревателя. В результате чего пострадал один человек - девушка, 1996 г. р., проживающая в соседней квартире. В доме получили повреждения две квартиры», - говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, причиной взрыва послужила неправильная эксплуатация, а также неисправность самого агрегата.

В прокуратуре подчеркнули, что доследственная проверка находится на контроле ведомства. Специалисты оценят состояние дома после происшествия.