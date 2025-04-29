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Около 45 тысяч человек остались без электричества в Свердловской области

В результате обрыва линии электропередачи без света остались 1 145 многоквартирных и 4 486 частных жилых домов.
Ян Брацкий 2025-04-29 10:24:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Специалисты восстанавливают электричество в девяти населенных пунктах Свердловской области, где без света остались около 45 тысяч человек.

«В результате аварии без электроснабжения остались 1 145 многоквартирных и 4 486 частных жилых домов, с населением 44 922 человека, в том числе 7 397 детей», - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Уточняется, что коммунальная авария произошла из-за падения дерева на линию электропередачи.

Сейчас мобильные ремонтные бригады работают в Карпинском и Волчанском муниципальных округах. К полудню по московскому времени электроснабжение планируют восстановить.

Мощнейший снегопад обрушился на Свердловскую область накануне. На севере региона намело сугробы высотой до 30 сантиметров. В столице Урала городе Екатеринбурге выпала месячная норма осадков.

#в стране и мире #Свердловская область #МЧС #Урал #ЛЭП #Екатеринбург #электроснабжение
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