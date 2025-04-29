Около 45 тысяч человек остались без электричества в Свердловской области

Специалисты восстанавливают электричество в девяти населенных пунктах Свердловской области, где без света остались около 45 тысяч человек.

«В результате аварии без электроснабжения остались 1 145 многоквартирных и 4 486 частных жилых домов, с населением 44 922 человека, в том числе 7 397 детей», - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Уточняется, что коммунальная авария произошла из-за падения дерева на линию электропередачи.

Сейчас мобильные ремонтные бригады работают в Карпинском и Волчанском муниципальных округах. К полудню по московскому времени электроснабжение планируют восстановить.

Мощнейший снегопад обрушился на Свердловскую область накануне. На севере региона намело сугробы высотой до 30 сантиметров. В столице Урала городе Екатеринбурге выпала месячная норма осадков.