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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на работу

Ограничения на работу аэропортов действуют с 05.40 мск.
Глеб Владовский 2025-05-06 06:35:27
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05.40 мск введены в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево)», - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что воздушные гавани не принимают и не отправляют новые рейсы.

Ранее сообщалось, что были введены ограничения на работу аэропортов в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. Кроме того, прием и выпуск ВС были ограничены в аэропорту Калуги.

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