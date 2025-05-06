В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05.40 мск введены в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево)», - говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что воздушные гавани не принимают и не отправляют новые рейсы.

Ранее сообщалось, что были введены ограничения на работу аэропортов в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. Кроме того, прием и выпуск ВС были ограничены в аэропорту Калуги.