В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели ограничения на работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 05.40 мск введены в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево)», - говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что воздушные гавани не принимают и не отправляют новые рейсы.
Ранее сообщалось, что были введены ограничения на работу аэропортов в Иваново, Нижнем Новгороде и Ярославле. Кроме того, прием и выпуск ВС были ограничены в аэропорту Калуги.
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