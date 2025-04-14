ФСБ задержала в Самарской области двух агентов украинских спецслужб

В Самарской области сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали россиянина, который подорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Также силовики поймали женщину, готовившую теракт на объектах оборонного комплекса. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Преступники были завербованы спецслужбами киевского режима на территории Молдавии. Одному из злоумышленников, который скрывался от частичной мобилизации в ВС РФ, предложили деньги и украинское гражданство. А женщине угрожали насилием над родственниками, живущими в соседней стране.

После вербовки террористы прошли в Кишиневе проверку на полиграфе. Оттуда они сразу и отправились в Самарскую область.

На задержанных завели дело по статьям за терроризм, госизмену, диверсию, хранение и изготовление взрывчатки.

Напомним, ранее «Звезда» сообщала, что ФСБ задержала молдаванина, который по заданию Киева привез в Россию взрывчатку. Ее планировалось использовать для совершения теракта.